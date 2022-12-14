Підготовка до можливого ядерного удару: яка ситуація з укриттями в Київській області

У ЗМІ вже довгий час дискутують на тему того, чи наважиться Росія на використання ядерної зброї. На Київщині триває підготовка до можливої загрози, зокрема обладнують укриття.

Про це розповів голова Київської ОВА Олексій Кулеба. За його словами, влада працює над обладнанням укриттів в регіоні.

Зверніть увагу Укриття, рюкзаки та FM-радіо: як Київ готується до можливої ядерної війни, – WP

Укриття зачинятимуть за 5 хвилин до вибуху

Олексій Кулеба розповів влада готує ще 425 укриттів на території області з запасами їжі та води й радіоапаратурою.

Однак очільник ОВА визнав, що укриттів, на жаль, може не вистачити на всіх. Крім того, укриття на випадок ядерного удару зачинятимуть за 5 хвилин до ймовірного вибуху, щоб захистити тих, хто всередині, від радіаційних опадів.

То ж для тих, хто не встигне в укриття або ж для тих, кому не знайдеться місця в укритті, влада дає наступні поради:

якщо ядерний вибух застав вас на вулиці, в жодному випадку не дивіться на нього, адже можна осліпнути. Ляжте на землю обличчям вниз, ногами в напрямку вибуху. Закрийте всі відкриті частини тіла, дочекатися проходження вибухової хвилі та зверніть увагу на те, звідки дме вітер. Потім рухайтеся в напрямку, перпендикулярному напрямку вітру, щоб знайти якийсь внутрішній притулок, бажано внутрішню кімнату.

перед входом у приміщення зніміть верхній одяг і покладіть його в поліетиленовий пакет. Увійшовши всередину, заклейте двері та будь-які вікна клейкою стрічкою. Візьміть з собою радіо та налаштуйтесь, щоб отримати пораду, коли безпечно вийти, тому що мобільні мережі навряд чи працюватимуть.

Ці поради не гарантують 100%-го порятунку, адже все залежить від боєприпасу, який використає ворог та від місця атаки, однак шанси на те, щоб врятуватися, є.

Якою є ймовірність ядерного удару

Військові експерти оцінюють ризик ядерного удару як невеликий, а представники Пентагону заявили, що не бачать жодних доказів того, що Росія готується до цього.

Зокрема й президент Володимир Зеленський не вірить у те, що Путін наважиться на використання ядерної зброї, адже диктатор хоче жити. Крім того, США вже попередили Росію про наслідки таких дій, які будуть руйнівними. Зокрема за використання ядерної зброї США погрожують щонайменше повністю знищити чорноморський флот Росії.

Однак Кремль намагається активно спекулювати на темі ядерної загрози, адже спершу Путін заявляв про ризики ядерної війни, а потім оголосив про ймовірні зміни у військовій доктрині країни-агресорки у частині про ядерну зброю – туди хочуть внести превентивний ядерний удар.