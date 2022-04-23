Загроза застосування хімзброї в Одесі – психологічний тиск, – речник Одеської ОВА Братчук

Росіяни заявили, що Україна готується здійснити провокацію із застосуванням хімічних речовин у порту "Південний". Зазвичай ворог таким чином намагається виправдати свої ж злочини.

Росіяни зробили заяву про те, що Україна нібито готується підірвати холодокомбінат порту "Южний", застосувавши цистерну з аміаком. Як показала війна, часто ворог таким чином озвучує свої плани на майбутнє.

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Психологічний тиск окупантів

Як повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, подібні заяви ворог робить з метою психологічного тиску. Окрім того, Україна готується до того, що ворог втілить озвучений сценарій.

"Аби зняти з себе відповідальність за воєнні злочини, вони починають маніпулювати. Звичайно, у наших людей на підприємствах є відповідні засоби захисту. Мета в них одна – психологічний тиск на цивільне населення та виправдання своїх провокацій", – заявив він.

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