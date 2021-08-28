Загрожує до 7 років ув'язнення: двом учасникам мітингу на Банковій повідомили про підозру

Під час мітингу поблизу Офісу Президента 14 серпня виникли сутички між активістами та правоохоронцями. Внаслідок заворушень постраждали семеро поліцейських і один нацгвардієць.

Співробітники правоохоронних органів вивчили записи з камер відеонагляду та встановили двох мешканців Черкащини, які були найбільш активними учасниками конфліктів. Вони закликали та першими вчинили протиправні дії.

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Слідчий поліції Києва за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури 28 серпня повідомив порушникам про підозру,

– зазначили у Нацполіції

Водночас до суду було направлено клопотання про обрання чоловікам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Їм загрожує до 7 років позбавлення волі. Дії кваліфікували як хуліганство.

Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення та причетність інших учасників події та притягнення їх до відповідальності

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