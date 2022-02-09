Загрожує руйнацією мирного процесу, – Кремль про заяву Блінкена щодо "Мінська"

У Кремлі відреагували на заяви держсекретаря США Ентоні Блінкена щодо мінських угод. Москва наполягає, що це може призвести до руйнування мирного процесу на Донбасі.

Росія вважає, що США виступають за перегляд мінських домовленостей. Про це заявила представниця російського міністерства закордонних справ Марія Захарова на брифінгу, повідомляє 24 канал.

До речі Блінкен не виключає надання особливого статусу Донбасу: але є умова

Захарова здивувалась, що США намагаються знайти черговість у документі. Дипломатка сказала, що у домовленостях прописана вся послідовність кроків усіх сторін.

Подібні висловлювання говорять про одне – США виступають за перегляд мінського комплексу заходів. Це може призвести до руйнування мирного процесу,

– сказала Захарова.

Що говорив Блінкен

Держсекретар США не виключив надання особливого статусу Донбасу. Однак Блінкен наголосив, що для цього треба погодити послідовність реалізації мінських угод.

Крім того, політик розкритикував Москву, адже російська сторона не просувається у плані більшості своїх зобов'язань щодо виконання домовленостей.

Реакція України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба виключив надання Донбасу особливого статусу на умовах Росії, тобто з "правом вето".

Річ у тім, що тоді регіон зміг би блокувати стратегічні рішення України. Відтак в МЗС переконані, що треба зосередитись на питаннях безпеки.

Може бути цікаво – Путін вчергове пригрозив Європі: