Загрожує смертна кара: у Мінську посадили літак, аби затримати засновника NEXTA

В аеропорту "Мінськ" приземлився літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни – Вільнюс. Колишнього редактора опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича, який перебував на борту, затримали.

Літак раптово подав сигнал лиха і після цього поміняв курс. Причиною екстреної посадки стало повідомлення про замінування.

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У Мінську літак перевірили, вибухівки не знайшли. Натомість пасажирів відправили на повторний огляд. Серед них був журналіст Роман Протасевич.

Перед вильотом він помітив, що за ним стежать. Раніше засновників NEXTA-Live звинуватили в організації масових заворушень. Тому на батьківщині журналісту загрожує смертна кара.

Як відреагувала Тихановська

Опозиціонерка Світлана Тихановська заявила, що посадка літака – це ніщо інше, як операція спецслужб для того, аби затримати активіста Протасевича.

Вона додала, що режим Лукашенка поставив під загрозу безпеку пасажирів та всієї цивільної авіації заради розправи над ексредактором незалежних телеграм-каналів.

Тільки за це його визнали терористом, і тільки за це зараз в Білорусі Роману може загрожувати смертна кара,

– наголосила Тихановська.

Й зазначила, що про інцидент вже повідомили офіс Ryanair та Міжнародну організацію цивільної авіації. Опозиція вимагає, аби там почати розслідування.

Зокрема, за фактом події просять вжити відповідних заходів – аж до виключення Білорусі з ICAO (Міжнародна організація цивільної авіації).

Літак супроводжуватиме винищувач

Телеграм-канал "Пул Первого" пише, що за дорученням Лукашенка для супроводу пасажирського літака у небо підняли винищувач.

Там уточнили, що після того, як завершиться перевірка, МіГ-29 супроводжуватиме пасажирський літак аж до кордону з Литвою.

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