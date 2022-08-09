росія запустила супутник для Ірану, щоб стежити за Ізраїлем: чим він загрожує Україні

Тегеран та москва посилили політичну і військову співпрацю. росія успішно запустила у космос іранський супутник, але, схоже, спершу кремль використає його для спостереження за військовими цілями в Україні.

Супутник, який росія запустила від імені Ірану, значно розширить можливість Тегерана шпигувати за військовими об'єктами на Близькому Сході. Супутник має камеру високої роздільної здатності, що дозволить Ірану безперервно моніторити об'єкти в Ізраїлі та Перській затоці.

Цікаво Іран обіцяє не давати росії свій супутник для шпигування за Україною

Спершу росія використає супутник для війни в Україні

Та, схоже, Ірану доведеться почекати з тим, коли можна буде почати користуватись супутником. Двоє американських чиновників на умовах анонімності повідомили, що росія планує з допомогою супутника спостерігати за військовими цілями в Україні. На це москві потрібно кілька місяців або більше.

Як відреагували США

Адміністрація Байдена уважно стежила за ситуацією довкола супутника, яка відбувалась паралельно з тим, що Іран розробляє більш потужні ракети. Але представники адміністрації президента США відмовились це коментувати.

До того ж події відбуваються у той момент, коли у Відні поновлюються перемовини, які деякі офіціні особи описують як останню відчайдушну спробу врятувати ядерну угоду з Іраном 2019 року. Байден намагається повернути Тегеран до її виконання. Іран фактично відмовився від неї, коли адміністрація Трампа в односторонньому порядку вийшла з угоди в 2018 році.

Іран постачатиме росії дрони

Запуск росією супутника є останнім показником посилення військової та політичної співпраці Тегерану та москви. Минулого місяця офіційні особи США повідомили, що Іран запропонував росії постачання своїх передових дронів для спостереження. Їх кремль може використати для шпигуванням за військовими об'єктами в Україні.

Вам може сподобатись – директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос про ядерну угоду США з Іраном: дивіться відео