Загрози розливу пального нема, люди поки в безпеці, – ДСНС про пожежу на нафтобазі у Василькові

Російські окупанти влучили ракетою у нафтобазу в місті Васильків. Унаслідок атаки ворога почалася масштабна пожежа.

Наразі зареєстровано потрапляння в один із резервуарів. Про це в ефірі телеканалу "Рада" повідомила речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій Київської області Вікторія Рубан.

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Вона зазначила, що на території нафтобази наразі ще продовжуються бойові дії, тому точніше оцінити масштаби аварії поки що важко.

Наразі загрози людям немає, бо всі резервуари обваловані й загрози розливу пального немає,

– сказала Вікторія Рубан.

Російські загарбники обстріляли нафтобазу в місті Васильків із балістичних ракет. Пожежа масштабна – її видно навіть в українській столиці.

Відео потрапляння ворожої ракети у нафтобазу: