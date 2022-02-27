Загрози розливу пального нема, люди поки в безпеці, – ДСНС про пожежу на нафтобазі у Василькові
Джерело:телеканал "Рада"
Російські окупанти влучили ракетою у нафтобазу в місті Васильків. Унаслідок атаки ворога почалася масштабна пожежа.
Наразі зареєстровано потрапляння в один із резервуарів. Про це в ефірі телеканалу "Рада" повідомила речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій Київської області Вікторія Рубан.
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Вона зазначила, що на території нафтобази наразі ще продовжуються бойові дії, тому точніше оцінити масштаби аварії поки що важко.
Наразі загрози людям немає, бо всі резервуари обваловані й загрози розливу пального немає,
– сказала Вікторія Рубан.
Російські загарбники обстріляли нафтобазу в місті Васильків із балістичних ракет. Пожежа масштабна – її видно навіть в українській столиці.
Відео потрапляння ворожої ракети у нафтобазу: