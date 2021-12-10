Загрози, які озвучує Росія, стосуються не лише України, – Чалий

Джозеф Байден провів перемовини лише з 9 країнами-членами НАТО й це викликало занепокоєння у інших держав, які є в Альянсі. Він заявив, що не сприймає червоних ліній від Володимира Путіна, які мають на меті дестабілізувати ЄС та США.

Про це в ефірі 24 каналу розповів посол України в США у 2015 – 2019 роках Валерій Чалий. Він зазначив, що не бачить зміни позицій США.

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"Стосовно намагання Росії розколоти європейських союзників і США, то це завжди було. Тут є певні нюанси. В адміністрації Байдена є способи, як нашим сусідам, які дійсно з нами в близьких стосунках – Польщі, і Румунії, і країнам Балтії, як їм дати такий сигнал, щоб вони переглянули свої побоювання", – сказав Чалий.

Зараз є питання того, що позиція країн, які межують з Білорусією та Росією, радикальніша, ніж позиція центральноєвропейських країн,

– додав він.

Яка позиція НАТО

Чалий запевнив, що НАТО є одностайним щодо протидії Росії. Це закладено в їхніх стратегічних документах. Мовиться про те, що атаки будь-якої країни на будь-яку країну НАТО її захищатимуть всі.

Тобто з точки зору внутрішньої консолідації, то тут немає проблем. Питання в іншому – яким чином зараз НАТО дивиться на протидію Росії за своїми межами, зокрема в Україні. Тобто тут складне питання, тому що з одного боку ми не членом НАТО, а з іншого боку – загрози, які звучать від Росії, стосуються вже не тільки України. Валерій Чалий Посол України в США у 2015 – 2019

Чалий вважає, що Росія хоче розділити Європейський Союз та НАТО. Він зазначив, що це для об'єднань тест на життєздатність.

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