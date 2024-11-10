Залізниця стала у пригоді: Світан оцінив загрози для Запорізького напрямку

Наступальні дії росіян продовжуються. Запорізький напрямок також опинився під загрозою активних бойових дій.

Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зазначивши, що росіяни накопичили сили на стику Запорізької та Донецької областей. Вони намагаються рухатись у бік Дніпровщини.

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Скупчення окупаційних сил

Роман Світан підкреслив, що після запуску залізниці із Ростова-на-Дону в бік Мелітополя росіянам вдалось накопичити сили поблизу Гуляйполя, зокрема в тимчасово окупованому місті Пологи, що у Запорізькій області.

Ситуація біля Гуляйполя: карта

"До Пологів доходить залізниця. Саме тому окупанти мають можливість перекидати туди значну кількість військ на різні напрямки", – сказав військовий експерт.

Він зауважив, що там серйозне скупчення окупаційних сил, які можуть здобути певні тактичні успіхи на Запорізькому напрямку.

Противник у районі Роботиного, на жаль, також має достатньо сил, проте, за словами Романа Світана, основним їхнім завданням є оборона ЗАЕС.

Запорізький фронт перебуває у динаміці. Можливо, активність там не така як на Сході, але теж небезпечно,

– зазначив він.