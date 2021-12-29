Загубились у лісі під Дніпром: 10-річний син рятував непритомного батька теплом власного тіла

29 грудня 2021 , 16:54
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Джерело:

Поліція

Під Дніпром у лісі загубилися чоловік із 10-річним сином. Батькові стало зле, тому дитина зігрівала його власним тілом.

Інцидент трапився 28 грудня біля міста Павлограда, що на Дніпропетровщині. У поліцію зателефонувала матір хлопчика та дружини зниклого чоловіка. 

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Під Дніпром у лісі загубився батько з 10-річним сином

У поліції розповіли, що схвильована жінка зателефонувала їм орієнтовно о 22:30 28 грудня та повідомила, що її чоловік та 10-річний син близько 13 години пішли в ліс та не повернулись.

Приблизно об 18 годині маленький Артем зателефонував матері та повідомив, що батькові стало зле і вони загубились у лісі. Також хлопчик розповів, що десь поруч він бачив підвісний місточок,
– мовиться у повідомленні. 

Правоохоронці орієнтовно о першій годині ночі разом з кінологом та собакою прочісували ліс. На відстані 4 кілометрів від дороги знайшли зниклих.

"Щоб врятувати батька, маленький Артем, ліг на нього та намагався зігріти теплом власного тіла", – розповіли у поліції.

Для хлопчика та батька викликали швидку допомогу. Їх госпіталізували. Відомо, що здоров'ю дитини нічого не загрожує. 


У лісі 10-річний син рятував батька теплом власного тіла

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Автор: Діана Квасневська