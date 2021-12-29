Загубились у лісі під Дніпром: 10-річний син рятував непритомного батька теплом власного тіла
Джерело:Поліція
Під Дніпром у лісі загубилися чоловік із 10-річним сином. Батькові стало зле, тому дитина зігрівала його власним тілом.
Інцидент трапився 28 грудня біля міста Павлограда, що на Дніпропетровщині. У поліцію зателефонувала матір хлопчика та дружини зниклого чоловіка.
До теми У Черкасах поліцейські забрали у нетверезих батьків дитину з переохолодженням
Під Дніпром у лісі загубився батько з 10-річним сином
У поліції розповіли, що схвильована жінка зателефонувала їм орієнтовно о 22:30 28 грудня та повідомила, що її чоловік та 10-річний син близько 13 години пішли в ліс та не повернулись.
Приблизно об 18 годині маленький Артем зателефонував матері та повідомив, що батькові стало зле і вони загубились у лісі. Також хлопчик розповів, що десь поруч він бачив підвісний місточок,
– мовиться у повідомленні.
Правоохоронці орієнтовно о першій годині ночі разом з кінологом та собакою прочісували ліс. На відстані 4 кілометрів від дороги знайшли зниклих.
"Щоб врятувати батька, маленький Артем, ліг на нього та намагався зігріти теплом власного тіла", – розповіли у поліції.
Для хлопчика та батька викликали швидку допомогу. Їх госпіталізували. Відомо, що здоров'ю дитини нічого не загрожує.
У лісі 10-річний син рятував батька теплом власного тіла
Коротко про останні сумні інциденти з дітьми
- 29 грудня у Черкасах поліцейські забрали новонароджену дитину у нетверезих батьків. Малюк був недоглянутим та мав ознаки переохолодження. Дитину забрала швидка допомога. Інспектори вже повідомили працівників ювенальної превенції про інцидент.
- У жовтні 2021 року у дитячому садку № 27 у Кропивницькому 2-річна дівчинка отримала сильне обмороження. Причиною була відсутність опалення у закладі – там було не вище +15 градусів.
- У вересні 2021 року Калуський міськрайонний суд засудив до 3 років ув'язнення жінку, яка народила немовля та підкинула його сусідам. Новонароджений хлопчик помер на вулиці від переохолодження.
Як врятуватись, якщо провалився під кригу: поради ДСНС – дивіться відео