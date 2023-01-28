Захарова перекрутила заяву Бербок про війну: у Берліні відповіли

Російська пропаганда у своїх кращих традиціях перекрутила заяву міністерки закордонних справ Аннелени Бербок. Москва показала заяву так, нібито Берлін і НАТО є стороною війни в Україні.

На засіданні Ради Європи у Страсбурзі 24 січня Бербок закликала до єдності Заходу. Вона сказала, що "Ми ведемо війну проти Росії, а не один проти одного".

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Росіяни підхопили заяву

Речниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова перекрутила заяву. Вона написала, що слова Бербок, мовляв, доводять, нібито Захід веде заздалегідь сплановану війну проти Росії.

Розкритикували заяву німецької міністерки також консервативні та ультраправі політики Німеччини.

Реакція Берліну

Речник федерального уряду Німеччини пояснив росіянам, що заява Бербок пролунала в контексті дискусії про єдину позицію ЄС, країн G7 і НАТО у протистоянні агресії.

Російська пропаганда завжди хапається за заяви, фрази, позиції та погляди німецького уряду та наших партнерів і перекручує їх у власних цілях,

– сказав речник.

Він додав, що реагувати на це не варто. Всі розуміють, що ескалацію здійснює саме Росія.

Німеччина – не сторона конфлікту

Речник окремо нагадав, що відповідно до міжнародного права Німеччина не є стороною війни в Україні. Аналогічну заяву опублікувало й посольство Німеччини в Росії.

Канцлер Олаф Шольц також наполягав, що Німеччина та її союзники не беруть безпосередньої участі у війні, попри заплановану допомогу з танками.