Побила "журналіста": Захарова осоромилась через дивне відео на підтримку російських олімпійців

Офіційна представниця російського МЗС Марія Захарова поширила відео, де вона б'є манекена із написом "press". Таким чином вона нібито підтримує російську збірну на Олімпіаді у Токіо.

Відео скандальна російська чиновниця опублікувала у своєму телеграм-каналі. У формі пресконференції вона вирішила підтримати спортсменів, які виступають на Олімпіаді в Токіо без державної символіки.

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Що було на відео

На ролику Захарова спілкується із журналістами, а на завершення говорить слова підтримки російським спортсменам. Варто зазначити, що до працівників сфери ЗМІ вона зверталася "шановні колеги".

Та найдивнішою була "підготовка" до пресконференції, яку демонструють перші кадри відео.

На них чиновниця відпрацьовує бойові прийоми на манекені із написом "press", який використовують журналісти.



Захарова нокаутує "журналіста" / Скриншот з відео

У чиновниці є пояснення

У коментарі виданню "Підйом" Захарова пояснила, що цей напис не має нічого спільного з журналістами.

Позначає місце преса на манекені. Там кубики – щоб не промахнутися. Жоден журналіст при зйомках ролика не постраждав,

– виправдовується чиновниця.

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