МЗС Росії погрожує зверненням до суду ООН через "байдужість" щодо підриву "Північних потоків"

Росія оголосила досудові претензії Німеччині, Данії, Швеції та Швейцарії. Усе через їхню нібито "незацікавленість" у проведені розслідування підриву газопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2".

Таку заяву зробила речниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова, пише 24 Канал із посиланням на повідомлення ворожого відомства. Пропагандистка повідомила про намір звернутися до Міжнародного суду ООН.

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Захарова погрожує звернутися до суду ООН

На Заході не зацікавлені проводити ефективне розслідування теракту, попри колосальну шкоду, завдану підривом газопроводів європейській економіці та екології,

– бідкається Захарова.

Через це, за її словами, Росія офіційно оголосила досудові претензії Німеччині, Данії, Швеції та Швейцарії на підставі Міжнародної конвенції про боротьбу з бомбовим тероризмом і Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.

Російська міністерка каже, що станом на зараз триває досудова стадія врегулювання спору, який є обов'язковим етапом, передбаченим конвенціями.

"Якщо питання не буде вирішено на цій стадії, тоді РФ має намір перевести справу в судову площину і звернутися до Міжнародного Суду ООН у зв'язку з порушенням зазначеними країнами своїх конвенційних зобов'язань", – додала пропагандистка.

Вона також зазначила, що "на черзі й інші держави, які можуть мати стосунок до підриву "Північних потоків". Цікаво, що днями Лавров під час виступу на Генасамблеї ООН звинуватив у цьому американців, які нібито все заперечують та зроблять все можливе, аби приховати свою причетність до підриву.

Нагадаємо, що 26 вересня 2022 року на трубопроводах "Північних потоків" сталися вибухи. Внаслідок цього розпочався витік на ділянках у виключних економічних зонах Данії та Швеції.