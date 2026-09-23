Добре, що зустріч у Нью-Йорку минула без гучного скандалу чи публічного тиску на Україну через тему ударів по російських НПЗ. Політтехнологічно для Дональда Трампа це логічно: близько 62% американців підтримують Україну, і лише 2 – 3% прихильно ставляться до Росії. Він уже раз отримав жорстку критику за подібний тиск і не хотів повторювати таку помилку перед камерами. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Попри все, базова позиція Трампа не змінилася взагалі. Він як діяв у власних інтересах та інтересах Росії, так і продовжує це робити. На всі конкретні запитання про допомогу, ліцензії чи ракети Patriot він дає лише загальні фрази про те, що "війна завершиться швидше, ніж ви думаєте".

Методика Трампа та небезпечна ілюзія Заходу

Загальні формулювання – це класична методика Трампа для уникнення відповідальності. Якщо війна не припиниться, він просто перекладе провину на обидві сторони, мовляв, вони "один одного ненавидять і не змогли домовитися".

Сподівання на те, що Трамп нібито вплине на Сі Цзіньпіна чи задіє пекельні санкції, абсолютно нереалістичні, адже він ніколи не введе дієвих обмежень проти Китаю чи Росії.

Наразі Захід демонструє дивний підхід. У той момент, коли Україна перебуває у переломній точці й потребує максимальної прагматичної підтримки, виникає відчуття, ніби партнери вважають, що ми можемо воювати ще 20 років. Вони вже вірять у швидкий мир, хоча насправді це лише початок значно більшого світового конфлікту.

Зняття санкцій з Усманова – провал і цинізм Європи

Зняття санкцій з Алішера Усманова за сприяння Франції та Люксембургу – це показник тотального краху європейської монолітності. Усманов – це прямий гаманець Путіна та власник величезних підприємств, які забезпечують металом російський ВПК.

Коли міжнародне право перестає працювати і зникають моральні орієнтири, європейські політики за три копійки готові затиснути Україну заради інтересів власного бізнес-лобі. Вони поводяться так, ніби кидають копійки в склянку жебраку, забуваючи, що українці захищають їхній спокій ціною власного життя.

Стратегічна катастрофа для Європейського Союзу

Європейські суспільства затуркані російською пропагандою, пацифізмом та позицією "какая разница". Це виливається у зростання популярності ультраправих і проросійських сил, таких як AfD у Німеччині чи партія Марін Ле Пен у Франції.

Якщо Німеччина чи інші ключові країни скоротять фінансову підтримку та закупівлі зброї для України, це викликає ланцюгову реакцію. Путін чудово розуміє цю слабкість Заходу і робить усе, щоб затягнути час, розхитати Європу ізсередини й привести до влади так званих пацифістів.

Для нас такий розвиток подій є стратегічною катастрофою, про яку слід говорити відверто вже зараз.