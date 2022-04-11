Україна продемонструвала неймовірну силу та мужність у боротьбі з російськими окупантами. Світ не вірив, що ми зможемо не лише стримати ворога, а й завдати йому великих втрат.

Україна продумонструвала, що здатна захистити від російських окупантів не лише себе, а й увесь цивілізований світ. Воїни ЗСУ стали героями, якими захоплюються у всіх куточках планети.

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Україна – символ демократії

Як підкрслив радник Офісу Президента Михайло Подоляк, світ з початком війни побачив, що Україна – це потужна держава з лідерським духом, а не провінція зі слабкою економікою.

З нами почали говорити на рівних. Україна стала символом цінностей свободи та демократії, і візити наших партнерів це підтверджують,

– сказав Подоляк.

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