Захід має план щодо знищення режиму Путіна, – Фейгін

Захід готує рішення щодо знищення злочинного режиму Росії. Наразі необхідно захистити Схід України, тому поставка зброї – головне питання.

Про це в ефірі 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. На його думку, візити лідерів країн Європи в Україну пов'язані саме з питанням озброєння.

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Головне – уникнути ядерного удару, – Фейгін

"Думаю, що у Заходу є план щодо фактично знищення режиму Путіна. Тими ж економічними, санкційними та іншими методами, які зрештою приведуть до соціального, економічного та геополітичного колапсу", – сказав Фейгін.

Водночас правозахисник зазначив, що наразі не можна визначити, чи запустили відповідний план повністю, чи процес досі триває.

"Думаю, що головне для країн Заходу – уникнути ядерного удару, тому що він (Путін – 24 канал) може натиснути на цю кнопку. Головне для них, щоб цього не сталося – все інше у них є", – вважає Марк Фейгін.

Марк Фейгін про план Заходу щодо знищення режиму Путіна: дивіться відео



