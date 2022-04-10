Захід може "покласти" російську оборонку на лопатки, – експерт

Надання військової допомоги для України постійно збільшується, ми бачимо, що у публічній площині все більше про це говорять наші партнери. Санкції діють, звичайно, але було б добре побачити й повне ембарго – тоді б ми побачили справді нищівний ефект.

Про це розповів Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, у ефірі 24 каналу. Він також наголосив, що руйнацію Росії можемо спостерігати й зараз.

Читайте також: Британія розглядає запровадження санкцій проти російських генералів

Захід може зруйнувати Росію у всіх сферах: починаючи від економічного сектору, закінчуючи оборонним комплексом. Очевидно, що у Росії великі проблеми й до запроваждення ембарго, зазначає Мусієнко.

До прикладу, вже на сьогодні можна констатувати, що більшість підприємств "російської оборонки" не зможуть виготовляти нових чи модернізованих зразків озброєння,

– запевняє експерт.

Олександр Мусієнко пояснює – все тому, що Захід закрив доступ Росії до своїх технологій, а це покладе їх обороноздатність "на лопатки".

Саме так потрібно робити й з іншими галузями економіки Росії, допоки вона продовжує агресивну війну проти України,

– резюмує керівник Центру військово-правових досліджень.

Цікаво – Як від Путіна відвертаються колишні соратники: дивіться відео



