Захід може "покласти" російську оборонку на лопатки, – експерт
Надання військової допомоги для України постійно збільшується, ми бачимо, що у публічній площині все більше про це говорять наші партнери. Санкції діють, звичайно, але було б добре побачити й повне ембарго – тоді б ми побачили справді нищівний ефект.
Про це розповів Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, у ефірі 24 каналу. Він також наголосив, що руйнацію Росії можемо спостерігати й зараз.
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Захід може зруйнувати Росію у всіх сферах: починаючи від економічного сектору, закінчуючи оборонним комплексом. Очевидно, що у Росії великі проблеми й до запроваждення ембарго, зазначає Мусієнко.
До прикладу, вже на сьогодні можна констатувати, що більшість підприємств "російської оборонки" не зможуть виготовляти нових чи модернізованих зразків озброєння,
– запевняє експерт.
Олександр Мусієнко пояснює – все тому, що Захід закрив доступ Росії до своїх технологій, а це покладе їх обороноздатність "на лопатки".
Саме так потрібно робити й з іншими галузями економіки Росії, допоки вона продовжує агресивну війну проти України,
– резюмує керівник Центру військово-правових досліджень.
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