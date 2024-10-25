Три позиції щодо завершення війни, в яких погляди України та Заходу розбігаються

Ключова проблема щодо завершення російсько-української війни – відсутність згоди Заходу на поразку Росії та відмінності у поглядах з Україною.

Таку думку 24 Каналу висловив викладач Києво-Могилянської бізнес-школи Валерій Пекар. Він пояснив, чому Захід не готовий до поразки країни-агресора.

Варте уваги План перемоги Зеленського зачепив 2 больові точки США

Чому Захід боїться поразки Росії

Відмінності у поглядах між Заходом й Україною породжують напружений діалог між українськими урядовцями, дипломатами, військовими, громадськими діячами й західними партнерами. У цьому діалозі Україна спирається на власний досвід й знання Росії зсередини, а Захід – на традицію так званих "російських студій".

Засаднича різниця в підходах й розумінні того, якою є Росія, породжує хибну оптику, з якою Захід зараз дивиться на країну-агресора і не розуміє, як завершити цю війну,

– зазначив Пекар.

Зараз Україні потрібно отримати згоду Заходу на поразку Росії й цьому власне присвячений Мирний план президента Зеленського.

Захід не погоджується на російську поразку, адже вважає, що чим більше вони допомагають Україні, тим вище ризик ескалації. В України щодо цього протилежна думка.

Також партнери думають, що чим слабший Владімір Путін, тим вищий ризик ескалації. В Україні ж вважають навпаки, що сильний Путін буде розуміти, що йому все можна.

Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський заявив, що мир в Україні можливий лише після програшу Росії у війні, без заморожування війни або торгівлі територіями.

Поразку Росії західні країни пов'язують зі страхом перед неконтрольованим розпадом країни-агресора. Втім, Росія вже двічі розпадалася у XX столітті й ніякого хаосу не було, цивілізовано сформувалися нові країни.

Так само й зараз можуть бути сформовані нові незалежні держави, або може відбутися переформатування політичної системи, адже федеральна форма державного устрою у Росії лише на словах. Фактично країна-агресор – централізована імперія,

– мовив викладач Києво-Могилянської бізнес-школи.

Українська місія – пояснити Заходу, чим є Росія, які сценарії післявоєнного світу можливі й на основі цього сформувати необхідний ступінь підтримки для завершення війни.

