Раніше ця тема була табу: Кулеба пояснив, як Захід говорить про майбутнє Росії

Те, що Росія володіє ядерною зброєю, несе небезпеку для всього світу. Партнери України на Заході обережно ставляться до питання денуклеаризації.

Про це в ефірі національного телемарафону сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає 24 канал.

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"Раніше тема денуклеаризації була табу. Сьогодні ж про неї починають говорити: що буде з Росією, якою вона буде з точки зору географії, армії, володіння ядерною зброєю. Можна про це говорити, це абсолютно логічні запитання", – сказав Кулеба.

Не обговорюють відкрито

За словами Кулеби, у Міністерстві закордонних справ офіційно виступлять з питанням, чи має Росія право залишатися постійним членом Ради безпеки ООН цієї установи загалом. Міністр заявив, що є переконлива аргументована відповідь: "Ні. Не має".

Зараз можна ставити будь-які запитання стосовно Росії. Вони ще не є в мейнстримі. Ще їх не обговорюють відкрито на пресконференціях та в публічних заявах лідерів держав та урядів. Проте на рівень нижче люди ставлять запитання про те, яка потрібна Росія, щоб вона не становила загрозу миру й безпеці, – сказав міністр.

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