Ми ніколи не станемо "другою Україною", – Лукашенко відзначився цинічною заявою

Олександр Лукашенко скаржиться, що Білорусь нібито є "основною ланкою тиску на Росію". Він традиційно розкидається звинуваченнями в бік Заходу.

Самопроголошений президент бідкається, що Захід перейшов від претензій до жорсткіших вимог та ультиматумів. Він зухвало заявив, що "від Білорусі вимагають, аби та стала такою, як Україна".

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Захід попросив бути "як Україна", – Лукашенко

Лукашенко пояснив, що Україну йому ставлять як приклад демократичної, перспективної та розвиненої держави. "Я чітко повідомив, що ми ніколи не станемо Україною. Бо ми білоруси, у нас власне бачення наших перспектив", – додав політик. Далі він цинічно зазначив, що ніхто з громадян країни, хто прагне нормального життя для себе та рідних, не хотів би, аби Білорусь стала другою Україною.

Крім цього, він прокоментував також й заклики до зміни влади Білорусі. Мовляв, звідусіль кажуть, що починати треба саме з глави держави. "У нас є механізм. Вибори. Дострокові, якщо хтось хоче, будь ласка. Ми також маємо механізм. Нехай пропонують. Тому я не нагнітаю обстановку", – виправдовувався політик.

Лукашенко каже, що не зрадить Росію

Раніше Лукашенко казав, що дострокові вибори можливі лише після оновлення конституції. За словами аналітиків, зміни в документі дадуть йому шанс лише формально покинути посаду.

Політик також бідкався, що Білорусь нібито опинилася у центрі "глобального протистояння", яке зараз розгорнулося між Заходом та Москвою. "Ми можемо змінити свій курс й зрадити Росію, російський народ, росіян? Не можемо", – рішуче зазначив самопроголошений президент. Нещодавно самопроголошений президент називав Володимира Путіна "рідним братом". Лукашенко запевнив, що вони можуть робити різні висновки, але на проблеми завжди дивляться однаково.

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