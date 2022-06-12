Захід рано розслабився, адже війна триває, а українці гинуть, – Резніков

Російські окупанти продовжують активний наступ на Україну та не збираються відмовлятися від своїх злочинних намірів. На жаль, війна проти України в деяких країнах почала зникати з порядку денного.

Вже 109 днів Україна дає героїчну відсіч російським окупантам, які вирішили порушити усі міжнародні закони та правила у прагненні задовольнити свої імперські амбіції. Допомога партнерів – важливий фактор успішного стримання ворога, але для того, щоб гинуло якомога менше мирних українців та наших героїв, ця підтримка моє бути також інтенсивною, як ворожі обстріли.

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Кожен день зволікання – це кров українців

Міністр оборони України Олексій Резніков розуміє, що країни Заходу почали виснажуватися та зосереджуватися на розв'язанні власних проблем. Втома наших друзів зрозуміла, але миритися тим, що щодня гинуть мирні українці, не можна.

Захід рано розслабився, війна триває. Я розумію, втома і виснаження – це природна психологічна реакція організму на стрес. У політиків є свої турботи, вони мусять думати про внутрішні проблеми. У лідерів країн є обов’язок думати про наслідки,

– сказав Резніков.

Також він додав, що Україна ніколи не погодиться на жодні поступки своїх територій або акт капітуляції. Росія намагається посіяти страх та паніку, зокрема, й продовольчим питанням, щоб змусити світових лідерів тиснути на Україну, щоб та пішла на умови агресора. Натомість ЗСУ необхідна зброя, і як тільки наші воїни її отримають, то в Росії забракне сил диктувати якісь умови. Тим паче, що наші захисники та захисниці вже показали, що не лише швидко опановують зброю партнерів, а й можуть виявити в ній недоліки та самостійно все полагодити.

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Іспанія заявила про готовність передати Україні 40 німецьких танків Leopard 2 A4. Залишалося лише отримати на це згоду уряду Німеччини. На жаль, там вирішили відповісти відмовою.

Контрнаступ ЗСУ відкладається на кілька місяців. Причина – важка зброя від партнерів затримується. Для того, щоб піти в наступ, наші герої повинні мати вогневу перевагу. Зараз, на жаль, така ситуація ще не склалася.

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