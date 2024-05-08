"Азов" не отримує зброю від США: петиція провести переговори набрала понад 25 тисяч голосів

12 бригада спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України не має доступу до сучасного західного озброєння. Причина – позиція США.

Американці не хочуть надавати зброю саме "Азову" – під упливом російської пропаганди вважають, що цей підрозділ "відверто неонацистський" і "фашистський". І хоча командир бригади "Редіс" закликав скасувати цю заборону, США не поспішають. На сайті електронних петицій можна підписати документ, щоб обійти ці обмеження.

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Про що йдеться в петиції

У ній викладено заклик до українського уряду сприяти скасуванню американської заборони.

Попри досвід і професіоналізм військовослужбовців бригади, поширення російської пропаганди продовжує сприяти обмеженню доступу до сучасної західної зброї та підготовки 12 бригаді "Азов",

– констатував Денис "Редис" Прокопенко.

В документі зроблено акцент на тому, що "Азов" – важлива складова Збройних Сил України. Бригада не раз демонструвала свою бойову готовність і брала участь у найбільш запеклих боях. Зокрема легендарною стала оборона Маріуполя у 2022 році.

Бійці бригади – справжні професіонали, які мають високу мотивацію. Вони прагнуть захищати Вітчизну та боротися з агресором. А зробити це ефективніше можна, якщо мати якісну зброю.

"Закликаємо президента України доручити прем'єр-міністру та Міністерству закордонних справ терміново провести переговори з урядом Сполучених Штатів Америки щодо скасування цих обмежень, аби забезпечити 12 бригаді спеціального призначення "Азов" необхідну підтримку", – мовиться в тексті петиції.

Чому США не хочуть підтримати "Азов"

Підписати документ можна за посиланням . Це третя петиція, її створили українці. Попередні дві відхилив Сайт офіційного інтернет-представництва президента України як такі, що не відповідають встановленим вимогам. На момент публікації новини петиція вже набрала голоси.

Справа в тому, що 2017 року в закон про консолідовані асигнування (Appropriations bill) було внесено поправки. Одне з положень буквально блокує можливість підтримки бригади – воно "забороняє використання коштів, наданих цим законом, для надання зброї, навчань чи іншої допомоги батальйону "Азов".

Поправку запропонував конгресмен Джон Коньєрс – молодший, демократ від штату Мічиган. Це сталося ще у 2015 році.

Бійці підкреслюють: "Азов" обороняв Маріуполь у 2022 році із обмеженими ресурсами та застарілими зразками озброєння – саме через ці поправки, ухвалені ще до повномасштабної війни. А причина непоступливості США – в тому, що на декого там упливає російська пропаганда.

Тим часом західні ЗМІ назвали найбільш бажану зброю від Америки для України. Це не ППО і навіть не F-16, а специфічний безпілотник.