У розвідці розповіли, як охороняють західну техніку від ударів Росії

Росія неодноразово погрожувала ударами по шляхах передачі Україні західного озброєння та військових об'єктах. Однак, українська розвідка докладає максимум зусиль, аби унеможливити подібне.

Знищити цю техніку Росії не вдасться

Заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький наголосив, що спецслужби працюють потужно, а відтак будь-які спроби країни-терористки викрити місця скупчення нової техніки – будуть попереджені.

Дивіться також МіГ-29: основні характеристики та можливості винищувачів, які Словаччина передала Україні

Зараз дуже потужно працюють наші спецслужби, силові структури. Служба безпеки України виявляє агентурні мережі Росії, які можуть передавати інформацію противнику,

– наголосив Скібіцький.

За його словами, СБУ регулярно викриває людей, які працюють на Московію та можуть передавати дані про переміщення наших військ, техніки та озброєння.

Є не один шлях постачання озброєння

Також Скібіцький наголосив, що розвідка вживає всіх необхідних заходів щодо маскування, введення в оману, приховування переміщення озброєння тощо.

Територія України велика, ми намагаємося використовувати не один шлях постачання, різні прийоми, форми доставки озброєння і боєприпасів, які нам надходять,

– пояснив представник розвідки.

Відтак, Скібіцький запевнив, що розвідка докладе всіх зусиль для того, щоби своєчасно викрити плани ворога, зберегти все, що нам дають наші партнери, і підготуватися для подальших дій.