Західне ЗМІ пише про занепокоєння через "недосвідчене оточення" Зеленського на тлі загрози Росії

Багато важливих посад в Україні обіймають люди, недосвідчені у політиці. Одне із західних ЗМІ пише, що зважаючи на загрози нового вторгнення з боку Росії, це не може не викликати занепокоєння.

Про це пише Ендрю Крамер – кореспондент московського бюро The New York Times. Він є лауреатом Пулітцерівської премії – однією з найпрестижніших нагород у галузі журналістики.

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NYT: Українській владі не до сміху

Матеріал Крамера вийшов зі заголовком "Поки насувається загроза з боку Росії, українській владі не до сміху". Журналіст звертає увагу на те, що президент Зеленський оточив себе людьми з "Кварталу 95". Мовляв, багато з його колишніх колег звідти тепер перебувають на ключових державних посадах. Мовиться, зокрема, про радників, законодавців, адміністраторів й навіть главу СБУ. За його словами, лише декілька з них мають досвіду дипломатії чи ведення війни.

Крамер застерігає про "жахливі наслідки"

Автор статті нагадав, що Офіс Президента очолює колишній юрист та кінопродюсер Андрій Єрмак, СБУ – колишній директор "Кварталу 95" Іван Баканов, а першим радником глави держави є сценарист та продюсер Сергій Шефір.

Крамер, зокрема, згадує розслідування Bihus.info. Журналісти стверджують, що на держпосадах перебуває до 30 людей, які мають зв'язок з "Кварталом" або сім'єю Зеленського.

У міру того, як Україна готується до (нового – 24 канал ) можливого наступу Росії, зростає занепокоєння, що недосвідченість в оточенні Зеленського матиме жахливі наслідки,

– мовиться у матеріалі.

Ба більше, на думку Крамера, невтішні наслідки чекають не лише Україну. Мовляв, "помилка аматорів" може стати приводом для війни, яка здатна посилити напругу між Росією та Сполученими Штатами Америки.

Крамер наводить тези соратників Зеленського

Втім, кореспондент наводить приклади протилежних думок. Наприклад, слова "слуги" Романа Грищука, який раніше керував шоу "Мамахохотала". Політик заявляв, що теза про недосвідченість команди президента є стереотипом, який просуває опозиція. Грищук наголошував, що при владі є не лише коміки, а гумор може бути одним із інструментів у дипломатії.

При цьому, Крамер посилається й на слова колишніх міністрів та радників. Вони запевняли, що "за зачиненими дверима" Зеленський та його оточення зазвичай серйозно ставляться до зустрічей. Тимофій Милованов, наприклад, стверджував, що "ветерани комедії" жартують не частіше за інших чиновників, але роблять це якісніше.