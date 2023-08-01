"Є досягнення і можливість прориву": як західні фахівці оцінили контрнаступ ЗСУ

Західні фахівці визнають, що українське просування виявилось важчим. Проте вони зазначають, що сподіваються на якомога успішніший контрнаступ Збройних Сил України.

Вони зазначають, що наразі таких масштабних просувань, як восени 2022 року у Харківській області, в України ще не було. Проте переконані, що контрнаступ ЗСУ приносить досягнення, хоч і не видовищні, пише 24 Канал.

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В ЗСУ є досягнення та можливості прориву

Старший співробітник Європейської ради міжнародних відносин, який активно переконував уряд Німеччини надати Україні танки Leopard, Ґустав Ґрессель розповів "Голосу Америки", що він розчарований. За його словами, готовність російських військ стримувати контрнаступ ЗСУ "виявилася високою, або, принаймні, вищою ніж був рівень готовності росіян до їхніх зимових спроб наступати".

Фахівець пояснює, що "про мінні поля було відомо, проте влітку росіяни також проявили кращу координацію застосування дронів і поєднання дій сухопутних сил з повітряною підтримкою".

Але є досягнення і є можливість прориву. Українці ще не залучили всі свої сили в наступі. Якщо їм вдасться досягти прориву, тоді вони можуть пустити в дію ті сили та використати більше простору для маневру. Отже, наступ в певний момент може пришвидшитися. А тим часом бої на виснаження також можуть виявитися слабким місцем Росії. Вона покладається на дешеву піхоту: на мобілізованих, на підрозділи, сформовані з в'язнів, щоб утримувати нерухомі позиції,

– пояснив Ґрессель.

Росія створила небачену за майже 80 років смугу перешкод

Австралійський генерал у відставці Мік Раян пояснив, що Росія готувалась до контрнаступу ЗСУ, тому вороги на окупованих територіях створили смугу перешкод "небачених іншими військовими за майже 80 років".

"Прорив комбінованих оборонних перешкод є найважчою справою для військового планування і виконання… Їхнє здійснення дуже повільне і призводить до високих втрат", – пояснив Раян.

За його словами, для подолання мінних полів та для проривів перешкод застосовують техніку та технології, які не змінилися за останні 50 років.

Своєю чергою аналітик Франц-Стефан Ґейді, заявив, що в липні був біля фронту, говорив з нашими військовими та посадовцями. За його словами, Україна наступає повільно тому, що застосовує переважно піхоту з підтримкою артилерії.

Україні бракує ефективної бойової авіації

Старший співробітник Фонду Карнеґі Майкл Кофман пояснює, що спосіб боїв ЗСУ обумовлений досвідом та можливостями. Адже Україна немає ефективної бойової авіації. Проте він переконує, що Захід має підтримати український спосіб ведення війни.

Натомість вищезгаданий фахівець Ґустав Ґрессель переконує, що справді – зброя Заходу має великі можливості, "та набагато важливіше те, хто з нею працюватиме і як можливості певних видів зброї інтегровані в комбіновані операції та наскільки вміло її застосування поєднується з іншими ресурсами".

Ґрессель переконує: для тривалої війни треновані та досвідчені бійці набагато важливіші за техніку, адже танк можна купити, натомість знання і досвід командира танкіста – незамінні. Адже саме досвідчені бійці, особливо командири, можуть ефективно наступати, використовуючи різну техніку та роди військ.

Ґустав Ґрессель додає, що Україна потрібні винищувачі та більше постачання техніки, адже досі воно було нижчим або трохи більшим за витрати.

Ми ще не маємо таких обсягів постачань, за яких можна сказати, що Росія зазнає поразки у тривалій війні на виснаження, на яку розраховує Путін,

– зауважив Ґрессель.

У Зеленського закликають до "політичного рішення"

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк наприкінці липня 2023 року погодився з міністром оборони Італії Гвідо Крозетто. Останній заявив, що війна в Україні та контрнаступ затягнулися. Тому потрібен "політичний вибір, що визначить закінчення конфлікту".

Михайло Подоляк пояснив, що мається на увазі під цим політичним вибором:

розблокувати надання Україні авіації, включно з літаками F-16;

розблокувати передачу далекобійних ракет;

збільшити постачання сучасних систем ПРО та ППО.

"Усі ці рішення відомі, але головне – їх своєчасність. Щодо решти треба розуміти: росіяни мають бути вибиті з окупованих територій військовим шляхом, а путінське вторгнення – зазнати тотального фіаско", – заявив радник Андрія Єрмака.

За його словами, будь-який інший "політичний" результат – це крах системи глобального безпекового порядку та тріумф тиранів по всьому світу. Детальніше заяву італійського міністра читайте за посиланням.