Західні спецслужби помилились щодо України
Джерело:фейсбук Анатолія Октисюка
Західні розвідки визнають, що їхні розвідувальні дані, прогнози виявилися недостовірними або поверхневими.
Аналітики прорахувалися
У США звинуватили власну розвідку в тому, що американська спецслужба зробила не правильні розвідувальні прогнози по Афганістану та Україні.
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Зокрема, ЦРУ вважало, що Афганістан протримається значно довше, і Талібан не зможе так швидко захопити владу. Вийшло навпаки.
ЗМІ обурені діями розвідки / Скриншот
А ЗСУ, в свою чергу, не зможуть довго тримати спротив проти російської машини.
Нам давали від 3 днів до декількох тижнів, і США готувалися до сценарію партизанської війни в Україні.
Ціна помилки
Стратегічний прорахунок спецслужби США не дозволив швидко запустити поставки тяжкої зброї в Україну, оскільки американці мали сумніви у стійкості ЗСУ та українського уряду.
Зрештою, після російського вторгнення, було звільнено керівника розвідки у Франції, який не вірив у агресію Росії.
Були зроблені кадрові чистки керівництва воєнних, зовнішніх розвідок у Німеччині, скандинавських та деяких центральноєвропейських країнах.
Як думаєте, чому вони дали в штангу?
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