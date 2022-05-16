Західні спецслужби помилились щодо України

Західні розвідки визнають, що їхні розвідувальні дані, прогнози виявилися недостовірними або поверхневими.

Аналітики прорахувалися

У США звинуватили власну розвідку в тому, що американська спецслужба зробила не правильні розвідувальні прогнози по Афганістану та Україні.

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Зокрема, ЦРУ вважало, що Афганістан протримається значно довше, і Талібан не зможе так швидко захопити владу. Вийшло навпаки.

ЗМІ обурені діями розвідки / Скриншот

А ЗСУ, в свою чергу, не зможуть довго тримати спротив проти російської машини.

Нам давали від 3 днів до декількох тижнів, і США готувалися до сценарію партизанської війни в Україні.

Ціна помилки

Стратегічний прорахунок спецслужби США не дозволив швидко запустити поставки тяжкої зброї в Україну, оскільки американці мали сумніви у стійкості ЗСУ та українського уряду.

Зрештою, після російського вторгнення, було звільнено керівника розвідки у Франції, який не вірив у агресію Росії.

Були зроблені кадрові чистки керівництва воєнних, зовнішніх розвідок у Німеччині, скандинавських та деяких центральноєвропейських країнах.

Як думаєте, чому вони дали в штангу?