Не виключати чогось не означає це робити, – Макрон про західні війська в Україні

Очільник Франції Еммануель Макрон вкотре прокоментував свою заяву про те, що "не можна виключати" ймовірного розгортання військ західних держав в Україні. Нову заяву французький президент зробив вчора, 8 березня.

Нагадаємо, Еммануель Макрон нещодавно заявив, що "не можна виключати" можливого відправлення західних військ в Україну. Незабаром, президент Франції додав, що такі його слова були ретельно зважені та продумані.

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Що сказав президент Франції

На питання про те, що він "не виключає" введення західних військ в Україну, Еммануель Макрон відповів, що "не виключати чогось не означає це робити".

Сьогодні єдиний спосіб досягти миру – це зупинити нападника. Той, хто напав, має погодитися скласти зброю. І якщо йому ніхто не скаже, що він має зупинитися...",

– додав він.

Крім цього, стало відомо, що міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне зустрівся зі своїми балтійськими та українськими колегами, аби підтримати ідею про те, що іноземні війська можуть допомогти Києву в таких сферах, як розмінування.

Україна не просить нас надіслати війська. Наразі Україна просить нас надіслати боєприпаси. Ми нічого не виключаємо на найближчі місяці,

– зазначив Сежурне.

Також, зазначається, що міністр неодноразово згадав про операції з розмінування як про можливість, кажучи, що це "може означати наявність певного персоналу, (але) не для того, аби воювати".

Він наголосив, що не Росія має вказувати, як західні союзники повинні допомагати Україні в найближчі місяці чи роки.

"Не Росія має організовувати те, як ми розгортаємо наші дії, або встановлювати червоні лінії. Ми повинні вирішувати це між собою", – сказав Сежурне.

Чи може Франція відправити в Україну сухопутні війська: що відомо

Висловлювання Макрона про те, що він "не виключає можливість відправки в Україну військ НАТО", породило безліч дискусій та реакцій.

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню пояснив, як слід розуміти слова президента. Він наголосив, що наразі навіть не стоїть питання про відправку сухопутник військ до України.

Міністр оборони Франції заявив, що коли Макрон заявляв про ймовірність введення до України західних військ, він насправді закликав союзників подумати, чи все було зроблено, чи всі способи й методи допомоги Києву були випробувані, аби він зміг протистояти російській агресії.

Мовиться не про відправку сухопутних військ, але про інші "схеми військової присутності", зокрема для розмінування, навчання українських солдатів на українській землі.