Інструмент тиску на Путіна: як європейські війська могли б суттєво допомогти Україні

У Франції висунули ідею створити миротворчий військовий контингент, який після закінчення війни міг би бути в Україні. Європейські війська могли б зайняти так звану "сіру зону"

Політолог Микола Давидюк розповів 24 Каналу, що Еммануель Макрон запевнив Україну в підтримці, навіть якщо її не буде з боку США. Адже він розуміє всю небезпеку у випадку перемоги Росії.

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Як можуть залучити західні війська

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що зараз допомога Україні коштує мільярди, але якщо Україна програє і Путін піде далі, то це коштуватиме трильйони. Тому підтримка нашої країни збережеться.

Наразі озвучують різні варіації, як все може відбутися. Якщо говоримо про миротворчу місію після завершення війни, тоді це означає створення "сірої зони", будуть окуповані території та неокуповані.

Поки немає розуміння, який мандат матиме миротворча місія. Чи матимуть бійці зброю, як діятимуть та до чого їх можна залучити. Але в будь-якому випадку навіть розмови про західні війська мають свій вплив.

Це інструмент тиску на Путіна. Макрон сказав про введення військ, а нам важливо "схопити" цей меседж, щоб він не зникав із західних ЗМІ, щоб електорат жив з такою думкою та можливістю її реалізувати,

– зауважив політолог.

Він додав, що європейські військові могли б суттєво допомогти Україні в небі. Наприклад, якби до нас направили пілотів, тоді не довелося б чекати кілька років поки наші бійці проходять навчання.

"Літаки могли б стояти, наприклад, у Польщі, Румунії чи країнах Балтії, але пілоти звідти злітали й збивали б ракети. Це могла б бути дійсно непогана колаборація", – підкреслив Микола Давидюк.