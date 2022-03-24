Західні ЗМІ опублікували радіопереговори російських військових під Києвом про нестачу запасів

Російська армія скаржиться своєму керівництву на нестачу запасів. Під Києвом окупантам бракує їжі.

Про нестачу продовольства росіяни говорили під Макаровом. Радіопереговори рашистів опублікувало американське видання The New York Times.

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Ми проаналізували десятки радіопередач на полі бою між російськими військами в Україні під час першого вторгнення в Макарів, місто під Києвом. Вони показують армію, яка бореться з проблемами матеріально-технічного забезпечення та збоями в комунікації,

– розповів журналіст Крістіан Тріберт.

На записі чути, як росіяни бідкаються на нестачу запасів.

До теми дивіться відео, як українські захисники вкотре розбомбили окупантів: