У західних областях України оголосили повітряну тривогу

19 березня 2022 , 11:35
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У низці західних областей України оголосили повітряну тривогу. Сирени екстреного оповіщення увімкнули близько 11:35.

Про повітряну небезпеку повідомили органи місцевої влади. Тому негайно спускайтеся в найближче укриття, пише 24 канал.

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У яких областях повітряна тривога

  • Львівській,
  • Івано-Франківській,
  • Рівненській,
  • Хмельницькій,
  • Волинській,
  • Тернопільській.

За кілька хвилин сирени увімкнули також Київській та Житомирській областях.

Перебувайте в укритті доти, поки не отримаєте повідомлення про відбій тривоги. Виходити на вулицю раніше – небезпечно.

До теми дивіться відео з брифінгу Олексія Арестовича за 19 березня:

 

Автор: Софія Мінджоса