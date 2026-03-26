На тлі наймасованішої атаки: Зеленський доручив посилити ППО в західних регіонах

Президент Володимир Зеленський доручив пропрацювати питання протиповітряної оборони в західних областях. Йдеться, зокрема, про посилення захисту від ворожих дронів.

Про це глава держави повідомив за підсумками селекторної наради по регіонах, які днями були під ударами російських військ.

Як зміниться робота сил ППО?

Володимир Зеленський заявив, що доручив урядовцям і команді Офісу Президента пропрацювати разом із військовими питання ППО, зокрема захисту від дронів, у західних регіонах України.

Треба додати рубежів захисту

– це чітке завдання, – наголосив він.

Також президент повідомив, що в найближчі декілька місяців Росія готує операцію проти систем водопостачання в Україні. Через це, за його словами, в кожній громаді має бути серйозне та відповідальне ставлення до захисту відповідних об'єктів.

Зеленський додав, що іще раз "пройшлися з прем'єр-міністром України та керівником "Нафтогазу", іншими урядовцями та міністром оборони України по ключових завданнях".

Повітряні сили, Збройні Сили України теж мають, що зробити,

– підсумував глава держави.

