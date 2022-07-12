У західних регіонах України була масова повітряна тривога
У всіх західних областях України пролунали сирени. Місцевих жителів просили негайно пройти укриття.
На Заході попередили про можливу загроза ракетного удару. Сирени масово прозвучали близько 11:40.
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В яких областях оголосили про повітряну небезпеку
В укриттях мали перебувати жителям таких областей:
- Житомирська,
- Рівненська,
- Волинська,
- Тернопільська,
- Львівська,
- Хмельницька,
- Тернопільська,
- Івано-Франківська,
- Чернівецька,
- Закарпатська.
Дещо згодом сирени прозвучали і на частині Харківської області. Повітряна тривога на Луганщині триває вже близько 100 днів без перерви. Вже через кілька хвилин загрозу артобстрілу у Харкові скасували.
Близько 12:00 прозвучали сирени про відбій
Вже близко 12:00 почались "відбої". Першими сирени про те, що небезпека минула, прозвучали на Півночі та Хмельниччині, а згодом і в решті західних регіонів.
Вночі під час тривоги лунали вибухи у Миколаєві
Зазначимо, що повітряна тривога в більшості областей України звучала у ніч проти 12 липня. Після того, як пролунали сирени, прогриміли вибухи у Харкові та у Миколаєві. Це сталось близько 3:30 та 4:00 відповідно.
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Кримінальну відповідальність – за порушення повітряної тривоги
Раніше у Верховну Раду внесли законопроєкт щодо кримінальної відповідальності за ігнорування повітряної тривоги. Згідно з інціативою нардепів, це стосується випадків, коли були спричинені важкі наслідки.
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