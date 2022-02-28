Західний кордон за добу перетнули 110 тисяч людей, з яких 90 тисяч – українці

За добу 110 тисяч громадян перетнули кордон на виїзд з України, з яких майже 90 тисяч – українці. Хоча ще до загострення ситуації пасажиропотік був на рівні 50 тисяч осіб.

При цьому найбільший пасажиропотік відбувається на польській ділянці, минулої доби – 68 тисяч осіб.

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Для якнайшвидшого оформлення громадян в ДПСУ максимально спростили процедуру перетину кордону, в першу чергу жінкам та дітям.

Майже в усіх пунктах пропуску забезпечено оформлення пішоходів. На кордоні з Угорщиною додатково цілодобово запрацювали два пункти пропуску,

– заявили в Держприкордонслужбі.

Прикордонники назвали фейком інформацію щодо обмеження у виїзді за межі України іноземців. Хоча українським чоловікам, віком від 18 до 60 років, дійсно відмовляють у перетині кордону через воєнний стан.

"Просимо громадян бути самоорганізованими,перебуваючи в черзі, це пришвидшить рух через кордон", – додали в ДПСУ.

До слова, Держаприкордонслужба оприлюднила винятки щодо обмеження для чоловіків від 18 до 60 років виїжджати за межі України на період воєнного стану. Кого з чоловіків у віці від 18 до 60 років випускатимуть з України – читайте тут.

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