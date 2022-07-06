У західній розвідці розповіли, чи дозволить окупантам захоплення Лисичанська просуватися далі

У західній розвідці вважають захоплення окупантами Лисичанська справжнім прогресом для росії. Водночас під час кожного просування загарбники зазнають катастрофічних втрат.

Моральний дух російських військ перебуває на низькому рівні. Окрім цього, окупанти мають проблеми з боєприпасами.

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У західній розвідці зауважили, що захоплення Лисичанська окупантами означає, що росія показала "справжній прогрес" в досягненні буцімто початкової мети вторгнення – так званого "звільнення Донбасу". За словами одного з посадовців, співпраця між російськими силами на Півдні України стала дещо кращою після того, як командувачем став генерал сергій суровікін.

Значні зміни в командуванні росія зробила за останні тижні. суровікін прийняв командування південним угрупованням військ, яке контролює окупацію Півдня та наступ з півдня на Донбас.

"Він – суперечлива фігура навіть за мірками російського генералітету. Незрозуміло, чи саме його вплив призвів до недавніх успіхів навколо Лисичанська, але, безумовно, співпраця між групами сил на боці росії була кращою, ніж ми бачили на попередніх етапах війни", – додав посадовець.

Водночас тактичний успіх росії на Донбасі не означає зміну позиції Заходу. Наразі сталість наступу окупантів є складною.

Витрати, які росія зазнає за кожне просування, залишаються вагомими, й існують дуже серйозні проблеми щодо морального духу і запасів російських боєприпасів. Залишається дуже невизначеним й те, чи вийде росія цього року на межі Донецької області,

– додали у розвідці.

За словами посадовця, системи західної далекобійної зброї починають робити суттєві оперативні зміни для України. Це видно з втечі окупантів з острова Зміїний і кількості збільшення ударів ЗСУ по важливих ворожих об'єктах на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Далекобійні РСЗВ ще більше послаблюють наявну вразливість росії.

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