Так, ще 5 років тому адвокатка захищала в суді Алекса Бондаренка. Тоді у юристки було прізвище Перепелиця.
До теми "Не пам'ятає чи був за кермом": мажору, який спричинив ДТП у Харкові, просять домашній арешт
Що відомо про справу іншого мажора
Бондаренко з товаришем влітку 2015 року справив потребу біля Шевченківського райвідділу.
Молодики почали поводитись агресивно. Один з них навіть зняв штани перед правоохоронцями. Як пишуть місцеві ЗМІ, Бондаренко навіть в наручниках зміг напасти на журналіста. Крім того, він погрожував поліцейським та хвалився зв'язками. За це й отримав в мережі прізвисько "мажор-дзюркотун".
Юнаку присудили штраф у розмірі 12 750 гривень. Однак після цього випадку молодик все одно втрапляв у скандали. Наприклад, у вересні цього року хлопець розмахував пістолетом з гумовими кулями у кафе.
Данилова репостила МЗС Росії
На сторінці у Данілової ще з 2014 року знайшли "цікаві" пости. Наприклад, вона репостила дописи міністерства закордонних справ Росії, а також інші дописи, спрямовані на підтримку держави-агресорки.
Репост Данилової / Фото з фейсбуку адвокатки
Репости на сторінці Данилової / Фото з фейсбуку адвокатки
Смертельна ДТП у Харкові: що відомо
- У Харкові на перехресті вулиць Гагаріна та Одеської 26 жовтня сталась смертельна ДТП.
- Infinity на шаленій швидкості пролетіла на червоне світло й врізалася в Chevrolet. Остання від удару відлетіла на узбіччя та врізалась у стовп. На жаль, 58-річний водій авто загинув.
- За кермом Infinity, як кажуть у поліції, був 16-річний Микола, який вже неодноразово потрапляв у скандали та кримінал. Неповнолітній хизувався в інстаграмі швидкісною їздою за кермом, пачками грошей та автоматами в багажнику.
- У мережу злили ймовірне листування підлітка. Він розповідав, що може вирішити проблеми з поліцією за 100 – 200 доларів.
- Юнаку обрали запобіжний захід. Його взяли під варту на 60 діб без можливості внесення застави.