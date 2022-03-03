Захищав небо над Україною: загинув пілот з Кіровоградщини Степан Чобан

На жаль, у цій війні втрачають своїх не лише окупанти. Так, стало відомо, що загинув пілот з Кіровоградщини Степан Чобан.

Про непоправну втрату у своєму телеграмі розповіла голова Кіровоградської ОВА Марія Чорна.

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Захищав небо від ворожої авіації

Дуже боляче про це писати, але загинув ще один військовий з Кіровоградщини. Захищаючи небо над нашим регіоном від ворожої авіації, життя втратив пілот Су-27 майор Степан Чобан. Це непоправна втрата для всієї області,

– написала вона.

Марія Чорна також додала, що президент Володимир Зеленський уже підписав указ про присвоєння Степанові Чобану звання Героя України посмертно.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя!

2 березня загинув український пілот ЗСУ на прізвище Міляєв. Сталося це у Новоград-Волинському районі, на території Довбиської громади.

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