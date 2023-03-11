Наречена до останнього не знала, чи приїде: воїна ЗСУ вивозили з передової танком, щоб одружився

У Черкасах одружились Інна Кульбашна та Богдан Артьомов. Наречений на весілля їхав з Бахмута, що у Донецькій області.

Зауважив, що там майже всі дороги розбиті, тож врешті довелось виїжджати танком. Наречена до останнього не знала, чи військовий встигне на своє весілля.

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Інна розповідала, що дуже хвилювалась. Натомість Богдан каже, що не хвилювався зовсім, адже напередодні свята пережив емоції гостріші.

"Не був упевнений, що вийде приїхати, бо там (в Бахмуті – 24 Канал) дуже складна ситуація. Була проблема виїхати тому, що там залишилася одна дорога. Через дощі інші розмокли – багнюка. Машиною не проїдеш. Товариш хотів вивезти мене на легковому автомобілі – ми застрягли", – пригадав Богдан.

Врешті друзі нареченого з 93-ї бригади вивезли його танком через поле.

Потім підібрали інші військові друзі. Їхав майже два дні. Там усі переправи розбиті. Дороги теж. Зараз почуваюся щасливим,

– розповів військовий.

У Черкасах одружився військовий, який їхав на весілля з Бахмута / Фото Суспільне

Пара каже, що наразі планів не будують через ситуацію в країні. Однак Богдан вірить в краще.

"Коли повернуся звідти, плануватиму тоді. Хочемо жити в Черкасах. Ми обидвоє тут народилися. Це те місто, де хотів би прожити все життя. Дуже його люблю", – розповів військовий.

Пара розповіла, що святкуватиме весілля у колі найближчих людей. Богдану дали 10 днів відпустки, тож матимуть невеликий медовий місяць.

"Скорочений медовий місяць, демоверсія" – розповіла наречена Інна.

Дівчина додала, що вона візажистка. Коли на початку повномасштабної війни Богдан пішов у військкомат та попросив повістку, то дівчина хотіла йти з ним. Проте чоловік не пустив.

Чекатиму вдома – така доля дружин військових,

– зауважила наречена.

Знайома пара орієнтовно два роки. Богдан розповів, що весілля готували швидко – всього тиждень.

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