Захисник із Азербайджану, який служить в батальйоні "Азов", звернувся до Кадирова: відео

Захисник із Азербайджану, який добровольцем несе службу в батальйоні "Азов" та воює проти російських загарбників, звернувся до президента Чечні Рамзана Кадирова.

Перш за все, військовий звернувся азербайджанською мовою та закликав всі громадян своєї країни підтримати український народ.

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Потім чоловік звернувся до Рамзана Кадирова та запитав: "Відколи зрада твого народу має право звертатися до народного обранця?".

До народного, а не ставленика Путіна, яких відправив своїх кадировців на смерть… Твоя сміливість лише на словах, як і твоя честь. А український президент разом зі своїм народом. Ахмат – не сила, ахмат – в труні,

– заявив захисник з Азербайджану.

Він також подякував Україні за можливість захищати свій будинок та свою сім'ю.

Захисник батальйону "Азов" із Азербайджану звернувся до Кадирова: відео



Раніше повідомлялося, що ворог мав провести спецоперацію з ліквідації Володимира Зеленського. Операцію мали виконати "кадировці", яких розділили на дві групи. “Ми їх відслідковували. Одна група була "накрита" в Гостомелі, інша група – перебуває під прицілом”, – заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

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