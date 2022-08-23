Червоного Хреста не бачив, він не мав доступу до полонених в Оленівці, – захисник Маріуполя

Напередодні, 22 серпня, захисники "Азовсталі" дали пресконференцію. Під час неї українські військові розповіли, чи мали доступ до полонених в Оленівці представники Червоного Хреста.

Нагадаємо, що саме у колонії в Оленівці окупанти утримували полонених захисників "Азовсталі". А 29 липня ворог організував там теракт, забравши життя понад 50 українських військових. Зауважимо, що до сьогодні представникам Червоного Хреста побувати в Оленівці після теракту не вдалося. На пресконференції українські військові розповіли, чи бачили взагалі представників організації, поки були у полоні.

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Червоний Хрест в Оленівці не бачили

Захисник металургійного комбінату Владислав Жайворонок з позивним "Вікіпедія" зауважив, що упродовж його перебування в полоні з ним не спілкувалась жодна міжнародна організація.

Я взагалі не бачив жодного представника ані Червоного Хреста, ані взагалі якихось міжнародних організацій, поки я перебував у полоні. Можливо, вони були в перші дні, бо я тоді був без свідомості. Але зараз узагалі інформаційний вакуум, ми (захисники "Азовсталі" – 24 канал) зараз їм не цікаві. Я не розумію чому,

– наголосив він.

Інший військовий розповів, що представників Червоного Хреста побачив один єдиний раз. Це було тоді, коли наші захисники покидали "Азовсталь", і їх вивозили автобусами до колонії. Саме тоді ЧХ проводив анкетування, в якому слід було вказати свої дані та вибрати, кого військові хочуть сповістити про полон: рідних чи державу. Але на цьому, наголосив він, комунікація з організацією завершилася.

Людей убивали тисячами

Водночас "Вікіпедія" наголосив на воєнних злочинах з боку росії. Він підкреслив, що окупанти вбивали у Маріуполі людей не сім'ями чи будинками, а цілими кварталами.

Військовий зазначив, що у місті, яке зараз перебуває під окупацією росії, гинули десятки тисяч мирних мешканців. І для нього кожна жертва війни – справжня трагедія. Тож він ніяк не може збагнути, як ті, хто залишилися у Маріуполі, можуть прикидатися, що нічого не сталося.

Жайворонок додав, що ворог не просто так привозив до міста мобільний крематорій. З його допомогою спалювали тіла мешканців Маріуполі. І, додав він, зниклі безвісти у місті, на жаль, – загиблі.

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