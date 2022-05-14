Захисники "Азовсталі" подякували Kalush Orchestra за підтримку на сцені Євробачення
Оборонці Маріуполя подякували Kalush Orchestra за підтримку зі сцени Євробачення. Лідер гурту закликав врятувати захисників "Азовсталі".
Публікація подяки з'явилася в телеграмі захисників незадовго після виступу гурту. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на повідомлення захисників.
Детальніше Kalush Orchestra зі сцени Євробачення-2022 закликав врятувати бійців "Азовсталі"
Люди одразу почали гуглити
Лідер гурту Олег Псюк зробив заяву одразу після завершення свого виступу. Це викликало ще більше аплодисментів, ніж було до цього.
Я хочу попросити у вас всіх. Будь ласка, допоможіть українському Маріуполю. Допоможіть "Азовсталі". Зараз!
– сказав виконавець.
Згодом люди зі всього світу почали масово шукати в гуглі інформацію про Маріуполь. Про це свідчать дані аналітики Google Trends.
Прихильники Євробачення пишуть про захисників Маріуполя
У момент публікації відео виступу Kalush Orchestra під ним почало з'являтися дуже багато коментарів. У ютубі та інстаграмі євробачення почали активно писати про порятунок українських воїнів та поранених. Адже поки триває пісенний конкурс, у Маріуполі тривають штурми та обстріли території "Азовсталі".
На це вже реагують відомі жителі України
- Блогер і військовий Сергій Стерненко свою позицію щодо цього в телеграмі: "радий, що вони представляють Україну". Він одразу ж згадав про виконавицю Alina Pash, яка не змогла виступити на пісенному конкурсі через відвідування окупованого Криму з пересадкою в Москві.
- Шоумен Володимир Остапчук відреагував на це в інстаграмі. Він зазначив, що "треба мати велику сміливість та яйця" для такого висловлювання зі сцени.
- Телеведуча Катерина Осадча подякувала хлопцям із гурту за те, що вони пішли на такий ризик. Адже через заборону політичних висловлювань на конкурсі, тепер можлива дискваліфікація.
- Міністр культури Олександр Ткаченко висловив захоплення в телеграмі. Він підкреслив, що українська культура впевнено розширяє свої кордони. "Це вкрай важливий жест, який вкотре доводить, що культура – є м'якою силою. Яка робить свій внесок в боротьбі", – написав міністр.
Важливо – Який вигляд зараз має Маріуполь: дивіться відео