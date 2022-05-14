Захисники "Азовсталі" подякували Kalush Orchestra за підтримку на сцені Євробачення

Оборонці Маріуполя подякували Kalush Orchestra за підтримку зі сцени Євробачення. Лідер гурту закликав врятувати захисників "Азовсталі".

Публікація подяки з'явилася в телеграмі захисників незадовго після виступу гурту. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на повідомлення захисників.

Детальніше Kalush Orchestra зі сцени Євробачення-2022 закликав врятувати бійців "Азовсталі"

Люди одразу почали гуглити

Лідер гурту Олег Псюк зробив заяву одразу після завершення свого виступу. Це викликало ще більше аплодисментів, ніж було до цього.

Я хочу попросити у вас всіх. Будь ласка, допоможіть українському Маріуполю. Допоможіть "Азовсталі". Зараз!

– сказав виконавець.

Згодом люди зі всього світу почали масово шукати в гуглі інформацію про Маріуполь. Про це свідчать дані аналітики Google Trends.

Прихильники Євробачення пишуть про захисників Маріуполя

У момент публікації відео виступу Kalush Orchestra під ним почало з'являтися дуже багато коментарів. У ютубі та інстаграмі євробачення почали активно писати про порятунок українських воїнів та поранених. Адже поки триває пісенний конкурс, у Маріуполі тривають штурми та обстріли території "Азовсталі".

На це вже реагують відомі жителі України

Блогер і військовий Сергій Стерненко свою позицію щодо цього в телеграмі: "радий, що вони представляють Україну". Він одразу ж згадав про виконавицю Alina Pash, яка не змогла виступити на пісенному конкурсі через відвідування окупованого Криму з пересадкою в Москві.

Шоумен Володимир Остапчук відреагував на це в інстаграмі. Він зазначив, що "треба мати велику сміливість та яйця" для такого висловлювання зі сцени.

Телеведуча Катерина Осадча подякувала хлопцям із гурту за те, що вони пішли на такий ризик. Адже через заборону політичних висловлювань на конкурсі, тепер можлива дискваліфікація.

Міністр культури Олександр Ткаченко висловив захоплення в телеграмі. Він підкреслив, що українська культура впевнено розширяє свої кордони. "Це вкрай важливий жест, який вкотре доводить, що культура – є м'якою силою. Яка робить свій внесок в боротьбі", – написав міністр.

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