Захисники Чернігова збили ще один ворожий літак, який завдавав ракетні удари по місту

16 березня 2022 , 10:50
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Джерело:

Оперативне командування "Північ"

Ще один ворожий літак типу Су збили захисники Чернігова. Відомо, що він гатив по місту ракетами.

ЗСУ збили літак окупантів вночі 16 березня. Загалом ситуація в Чернігові залишається контрольованою.

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Фахівці ППО поцілили в ворожий літак типу Су, який закидував ракетами Чернігів. "Пташка" впала,
– мовиться в повідомленні.

Також ЗСУ успішно відбили атаку орків, які намагалися зайти в район Новоселівки під прикриттям бронетехніки. Втрати ворога уточнюють.

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Автор: Марта Кушка