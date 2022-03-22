Захисники Луганщини за день знищили 300 росіян: ворог не просунувся

Глава Луганської ОВА зазначив, що за минулу добу українським військовим вдалося знищити ще 300 окупантів в області. І хоч міста продовжують обстрілювати, вони залишаються під українським прапором.

Сергій Гайдай підкреслив, що активно йдуть бої у Рубіжному, Попасній і Кремінній. Ворог всіляко намагається прорватися у ці населені пункти, але все безрезультатно.

Найважливіше Росія напала на Україну: хронологія основних подій 4 тижня війни

На Росії продовжують поширювати фейки про контроль Луганщини

Також очільник області зазначив, що росіяни не втомлюються поширювати фейки про буцімто контроль Луганської області.

Ми не вперше чуємо цю маячню. Тож іноді доводиться відриватися від роботи, їхати в якесь місто – Лисичанськ чи Сєвєродонецьк – робити стрім з міста. Брешуть безбожно. Але в принципі вся Росія – брехня. Це країна-фейк,

– наголосив він.

Також окупанти продовжують "килимові" обстріли, влучаючи по житлових кварталах. Внаслідок цього – безліч руйнувань, а рятувальники просто не встигають виїжджати на виклики.

Для росіян війна з Україною – злочин і ганьба, від яких вони не відмиються і через століття!

– підкреслив Гайдай.

До теми – У російському ЗМІ опублікували інформацію про 10 тисяч втрат – дивіться відео: