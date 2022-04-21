Захисники Маріуполя подякували світу за підтримку та опублікували відео з Варшави

Українські військові, які героїчно тримають оборону в Маріуполі, подякували за підтримку, яку відчувають з усіх куточків світу.

Захисники відчувають підтримку світу

Військові опублікували відео зі столиці Польщі – Варшави, де люди вийшли на підтримку України у війні з Росією.

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Голоси тисячі людей вигукують в унісон "Маріуполь".

Таким чином люди вимагають звільнити окуповане місто та організувати гуманітарні коридори для його жителів.

Від всіх захисників Маріуполя, дякуємо за підтримку з усіх куточків світу,

– підписали відео військові.

Що відомо про евакуацію з Маріуполя

Сьогодні, 21 квітня, з Маріуполя вперше за час блокади вдалось виїхати 79 жителям. Їх евакуювали до Запоріжжя. Про це повідомив глава Луганської ОДА Павло Кириленко. Раніше росіяни зривали будь-які домовленості щодо гуманітарних коридорів із Маріуполя, люди намагались виїхати на власних авто.

Водночас віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук заявила, що російські військові зірвали гуманітарний коридор з Маріуполя 21 квітня, про який домовлялось Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Окупанти почали обстріл біля точки збору людей.

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