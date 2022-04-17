Захисники Маріуполя тримають оборону попри вимоги загарбників здатися в полон, – Андрющенко

Українські захисники Маріуполя продовжують тримати оборону у зруйнованому місті. Попри те, що окупанти оголосили про "коридор для здачі в полон", наші військові продовжують героїчну боротьбу, заявив радник міського голови Петро Андрющенко.

Він зазначив, що росіяни намагаються довести, що місце бойових дій обмежується заводом "Азовсталь". Андрющенко заявив, що ця інформація не відповідає дійсності.

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Попри заклики окупантів здатися, українці продовжують боротися на вулиці Таганрозькій, яка розташована за 5 кілометрів від "Азовсталі". Внаслідок бойових дій постраждали будинки приватного сектору.

Незважаючи на російську навалу, захисники Маріуполя продовжують тримати оборону та не збираються здаватися в полон.

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