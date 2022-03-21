Захисники Маріуполя врятували десятки тисячі життів, – Резніков

Минуло 25 днів від початку повномасштабного наступу Росії на Україну. Міністр оборони нашої країни Олексій Резніков окремо відзначив захисників Маріуполя.

За словами Резнікова, усі повинні розуміти, що нині Маріуполь рятує і Київ, і Дніпро, і Одесу. Завдяки мужності захисників, які боронять місто, вдалося врятувати десятки тисяч людей.

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Мовиться не лише про маріупольців, а й про жителів міст, до яких не прорвалась рашистська орда.

Величезна роль у тому, що плани ворога зруйновані, а наша оборона стає активнішою – у героїчних захисників Маріуполя. Завдяки їхній самовідданості і надлюдській мужності врятовано десятки тисяч життів по всій України. Маріуполь сьогодні рятує і Київ, і Дніпро, і Одесу. Усі повинні це розуміти,

– заявив Резніков.

Він зауважив, що мешканці Херсону, Енергодару та інших міст, які без зброї протестують проти російських окупантів, показують незламність волі українського народу. "І ворогу краще забратися геть".

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