Захисники Маріуполя здійснили контратаку й знищили ворожу техніку та 30 окупантів
Джерело:Штаб ООС
На Маріупольському напрямку українські захисники здійснили контратаку. Наші воїни нищили 3 ворожі танки, 4 БМП, 2 "Тигри" та близько тридцяти російських окупантів.
Двоє загарбників потрапили в полон. У Штабі ООС кажуть, що полонені, як і решта до цього, кажуть, що "не знали, куди їх відправляють".
До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій
В полон здались двоє танкістів
Та все вони знали. Двоє танкістів, один з яких російський офіцер-командир взводу, вирішили здатися,
– розповіли у Штабі ООС.
Інші ж екіпажі, що перебували в розбитій колоні бронетехніки, залишилися в палаючих машинах назавжди. Оборонці Маріуполя запевняють, що продовжують героїчно та мужньо стримувати навалу агресора.