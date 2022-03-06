Захисники Маріуполя здійснили контратаку й знищили ворожу техніку та 30 окупантів

На Маріупольському напрямку українські захисники здійснили контратаку. Наші воїни нищили 3 ворожі танки, 4 БМП, 2 "Тигри" та близько тридцяти російських окупантів.

Двоє загарбників потрапили в полон. У Штабі ООС кажуть, що полонені, як і решта до цього, кажуть, що "не знали, куди їх відправляють".

До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій

В полон здались двоє танкістів

Та все вони знали. Двоє танкістів, один з яких російський офіцер-командир взводу, вирішили здатися,

– розповіли у Штабі ООС.

Інші ж екіпажі, що перебували в розбитій колоні бронетехніки, залишилися в палаючих машинах назавжди. Оборонці Маріуполя запевняють, що продовжують героїчно та мужньо стримувати навалу агресора.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.