Відео збиття російських FPV-дронів "Українська команда" опублікувала на своїй сторінці у фейсбук, пише 24 Канал.

Що відомо про це?

Сіткомети вже працюють на передовій і рятують життя наших воїнів. Ворог все більше запускає дрони, які не бере РЕБ, які керуються оптоволокном. Сіткомети здатні ефективно працювати проти цих дронів та вже рятують життя нашим героям,

– повідомляє "Українська команда".

Як дрони збивають: дивіться відео

Волонтери продовжують збір та пропонують українцям долучатися, щоб убезпечити ще більше наших бійців на передовій від ворожих дронів.

Чим більше донатів, тим більше наших воїнів отримають захист від ворожих дронів,

– наголосили в "Українській команді".

