Захисники острова Зміїного можуть бути живими, – ДПСУ

Прикордонники повідомили, що захисники Зміїного можуть бути живими. Наразі українські служби перевіряють цю інформацію.

"Є надія, що всі українські захисники острова Зміїний можуть бути живими", – мовиться на офіційній сторінці Держприкордонслужби. Вона з'явилася 26 лютого близько 16:30.

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Що кажуть у ДПСУ

Російські ЗМІ повідомили про доправлення в тимчасово окупований Севастополь українських військових, які перебували на острові. Як уточнили прикордонники, попередня інформація про те, що серед захисників Зміїного можуть бути загиблі, надійшла перед тим, як з ними втратився зв'язок.

24 лютого російські загарбники вели обстріли з корабельних озброєнь та застосували бойову авіацію по прикордонниках та військових ЗСУ на острові Зміїний. "За наявною на той момент інформацією, інфраструктура була зруйнована, а острів захоплений", – кажуть у ДПСУ. До цього ворог неодноразово марно намагався залякати українців з вимогами здатися й отримував одну єдину вірну відповідь – відмову.

"Розуміємо, що пропагандисти "русского міра" вміють робити потрібні інформаційні вкиди й використовувати їх, зазначаючи, що українські захисники здалися", – зазначили у повідомленні. Прикордонники та бійці ЗСУ мужньо тримали оборону, особливо перед переважаючими засобами ураження і силами противника.

Усю інформацію перевіряють

Як наголосили прикордонники, робота, щоб дізнатися про долю українських захисників, тривала по всім можливих напрямках. Після отримання інформації про їхнє ймовірне місцезнаходження, Україна проводить роботу по ідентифікації наших воїнів, що поширено у відкритих мережах.

Ми щиро сподіваємося, хлопці якнайшвидше повернуться додому, а інформація, яка була отримана в момент атаки про загибель, не підтвердиться. Слава українським захисникам,

– підсумували у дописі.

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