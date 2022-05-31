Захисники Півдня вночі знищили 2 склади окупантів: кількість загарбників також скоротилась

Українські захисники продовжують тримати оборону на Півдні, де вночі завдали чималих втрат загарбникам. Наші воїни знищили склади росіян та декількох військовослужбовців.

Українські воїни вщент знищили російський пункт управління безпілотниками

У пресслужбі оперативного командування "Південь" повідомили, що протягом ночі українські захисники ліквідували 16 російських окупантів.

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Повідомляється, що наші ракетно-артилерійські підрозділи вразили позиції ворога протягом ночі. Окрім особового складу, українські захисники та захисниці знищили:

самохідну артустановку росіян;

4 броньованих та 5 інших автомашин;.

В ОК "Південь" зазначили, що Збройні Сили України вщент розбили пункт управління ворожими безпілотниками та два склади. Йдеться про склад боєприпасів і пально-мастильних запасів.

Яка ситуація на Півдні

Збройні сили Росії зазнають чималих втрат на Півдні, однак ситуація у регіоні залишається динамічною і напруженою.

Протягом 30 травня окупанти не мали успіху в просуванні, через що обстрілювали цивільне населення. У відповідь Збройні Сили України змогли знищити майже 80 російських військових, 8 танків та дві гаубиці.

Разом з тим, в ОК "Південь" повідомили, що 30 травня у Чорному морі перебував ворожий корабель, який переносив крилаті ракети морського базування типу "Калібр". Також на острів Зміїний перейшов десантний катер "Дюгонь" та два десантні швидкісні катери "Раптор".

Повідомлялося, що протягом 30 травня росіяни тричі били по Миколаївщині далекобійною ствольною артилерією "Піон" та реактивною системою залпового вогню "Ураган". Вночі під вогнем військ Росії опинився Очаків та інші населені пункти Миколаївської області.

30 травня у Генштабі ЗСУ інформували, що контрнаступ наших героїв на Півдні проходить вдало. Ворог зазнає втрат і відійшов з населеного пункту Миколаївка Херсонської області.

Щодо загальних втрат Росії у війні проти України, то, за даними Генштабу ЗСУ, станом на 31 травня загинуло близько 30 500 російських військових. Також Росія втратила понад 1300 танків та 208 літаків.

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