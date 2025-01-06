В Британії практично немає захисту від балістичних ракет, – The Times

Територія Британії практично не захищена від можливої атаки із застосуванням балістичних ракет. Зокрема, від російського "Орєшника".

Це викликає занепокоєння у країн Північноатлантичного альянсу, тому НАТО вимагатиме від країни значно збільшити витрати на ППО і ПРО для того, що захистити критично важливі об'єкти національної інфраструктури, як-от атомні електростанції або військові бази. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Times.

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Британія вразлива до балістичних ракет

Джерела видання в оборонному відомстві Британії попереджають, що країна "перебуває в небезпеці вже зараз". За їхніми словами, протягом 15 років балістична ракета "зможе вразити Британію з будь-якої точки світу".

Як пишуть журналісти The Times, за часів холодної війни британські стратеги виходили з того, що острів можуть атакувати лише ядерними боєголовками. За даними видання, Британія десятиліттями не інвестувала в системи протиракетної оборони.

Наразі Сполучене Королівство витрачає лише 1,6 відсотка ВВП на "звичайну оборону", і в неї немає наземних засобів ППО для захисту найважливіших об'єктів інфраструктури або населених пунктів від балістичних ракет.

Серед потенційних загроз The Times називає єменських хуситів, які можуть атакувати британські кораблі або військові бази на Кіпрі балістичними ракетами. Крім цього, вказується, що бойовики в Лівії потенційно можуть завдати удару по Лондону, якщо в них з'являться ракети дальнього радіусу дії, наприклад, із Росії або Ірану.

При цьому у виданні вказали, що наразі Іран має в своєму розпорядженні арсенал із приблизно 3000 балістичних ракет, зокрема здатних рухатися зі швидкістю 4600 миль на годину.

У Росії їх набагато більше, включно із сотнями міжконтинентальних балістичних ракет, а також ракетним комплексом "Орєшник", здатним розвивати швидкість 10 Махів і вражати цілі на відстані 3410 миль – дальність, достатня для того, щоб досягти більшої частини Європи.

Джерело видання в Міноборони зазначило, що "причина, через яку у Великобританії дуже слабка протиповітряна оборона, полягає в тому, що протягом 30 років ніхто не вважав, що вона нам потрібна". "Те, що ви бачили в Україні та Ізраїлі, свідчить про зворотне", – додало джерело.